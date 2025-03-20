List of Government Saving Bank Account Holders Published

The names of individuals who have not yet closed their accounts at the now-defunct Government Savings Bank, previously operated by the Treasury Department, has been published once again.
The Accountant General is urging all remaining depositors of the former Government Savings Bank or their beneficiaries to contact the Treasury Department to claim their unsettled deposits.
To process a claim successfully, individuals must provide satisfactory evidence of
ownership, or the right to claim. Acceptable documents include, but are not limited to:
- Passport or other relevant identification documents (e.g. marriage or birth certificates)
- Savings Bank Account book
- Probate document
- Power of Attorney
- Other relevant supporting documents
Individuals with an interest in the outstanding deposits and who wish to make
inquiries should contact the Treasury Department via:
. Telephone: l-664-491-2454/2663
. Email: tsydepatmail@gov.ms
. In-person visit: E. Karney Osborne Building Little Bay, Montserrat.
LIST OF NAMES
|ADAMS, JAMES
|ADAMSON JULES
|AKEEMO LEE
|AKEEMO LEE
|ALAN B. FARARA
|ALEXIA A. ADAMS
|ALFORD CORRIETTE
|ALISON C.& ANJELLA SKERRITT
|ALLEN, AARON & GABRIEL
|ALLEN, ABRAHAM
|ALLEN, AGNES BRENDA
|ALLEN, ALFRED H.
|ALLEN, ANN E
|ALLEN, AUGUSTUS
|ALLEN, BENJAMIN
|ALLEN, BENJAMIN
|ALLEN, CAROL V
|ALLEN, CATHERINE
|ALLEN, CHARLOTTE E
|ALLEN, DAVID
|ALLEN, EDWIN & FRANCES
|ALLEN, ELEANOR & ARTHUR
|ALLEN, FRANCES
|ALLEN, HELEN & JOHN R
|ALLEN, HEZEKIAH
|ALLEN, HYACINTH
|ALLEN, JAMES
|ALLEN, JAMES BADCOCK
|ALLEN, JASPER
|ALLEN, JOHN HENRY & ARABELLA
|ALLEN, MALCOLM
|ALLEN, MARGARET & M.C. MCLEAN
|ALLEN, MICHAEL
|ALLEN, NATHANIEL
|ALLEN, REGINALD EMMANUEL
|ALLEN, RICHARD H.S. & MARY A.H.
|ALLEN, RUPERT
|ALLEN, RUPERT & JANE
|ALLEN, SARAH
|ALLEN, THOMAS
|ALLEN, THOMAS EDWARD
|ALLEN, VERNA
|ALLEN, VERONICA
|ALLEN, WILLIAM R
|ALLEN, YVETTE & WILLIAM MORSON
|ALLEN,THOMAS R
|ALLERS,ZACHARIUS
|ANDRERA JOHN
|ANDREW GARDNER
|ANELLA P RILEY & DAVE JEFFERS
|ANGELA CAMPBELL
|ANITA & CONSTANCE INCE,E.FARREL
|ANN CAROLINE LINDSEY
|ANTHONY, A
|ATHILL, CYNTHIA
|BAILEY, ALICE & NEVILLE
|BAKER, THOMAS
|BAPTISTE, NAREKA (MINOR)
|BARZEY, JACK JAMES
|BARZEY, BERNADETH
|BARZEY, CATHERINE
|BARZEY, FRANCES
|BARZEY, FRED
|BARZEY, HENRIETTA A.
|BARZEY, JENNIFER, B
|BARZEY, LEONA
|BARZEY, SAMUEL
|BARZEY, WALTER H
|BARZEY, WILFRED
|BARZEY,NORRIS
|BASS, GEORGE
|BASS, THOMAS
|BERNARD, ANN
|BLAKE, FLOYD & FLORETTA & BERNI
|BLAKE, SARAH
|BLAKE, SYLVESTER
|BOATMEN’S FIRE FUND TREASURY
|BOATSWAIN, ERNEST
|BOATSWAIN, PHILEMON
|BODKIN, CHRISTINE
|BOSTON, JOHN
|BOYS CLUB\M.S.S.
|BRADE-MASON,MARGARET & DAPHNE BRADE
|BRADE, KENNETH
|BRADE, ROOSEVELT S & MARGARET A
|BRADSHAW, ABRAHAM
|BRADSHAW, JOSEPH B
|BRAITHWAITE, ETHEL
|BRAMBLE, ANN
|BRAMBLE, DAVID DACOSTA
|BRAMBLE, DORIS
|BRAMBLE, GEORGE
|BRAMBLE, HARFORD D.
|BRAMBLE, HOWELL R
|BRAMBLE, JAMES C
|BRAMBLE, JANE
|BRAMBLE, JOSEPH REUBEN
|BRAMBLE, LEROY
|BRAMBLE, MARY ALINA
|BRAMBLE, PRISCILLA
|BRAMBLE, RICHARD
|BRAMBLE, SARAH
|BRAMBLE, STEVE AUSTIN
|BRAMBLE, WENFORD
|BRAMBLE,ADELCIA & DOROTHY ALLEN
|BRAND, WILLIAM
|BROWN, JOHN HENRY L.
|BROWNE, AUSLYN
|BROWNE, FLORENCE L
|BROWNE, GLORIA
|BROWNE, LOUISE & ELDON DALEY
|BROWNE, MATILDA
|BROWNE, ROBERT
|BROWNE,W E
|BUFFONGE, ABRAHAM & GRACE
|BUFFONGE, WILLIAM H. & M. LEWIS
|BURNS, GRACE
|BURNS, LERISSA & B. CODRINGTON
|C’E DEPT. M\RAT DIST. PAWI
|CABEY, CATHERINE & PETER
|CABEY, DELCINA & GLENDORA
|CABEY, GLENICE A
|CABEY, MARANTHA
|CABEY, MARANTHA & GLADSTONE
|CABEY, MYRESSA J.N (MINOR)
|CAMERON, MARGARET
|CARPENTER, JANE
|CARTY,NELVINA LEE & J.WILLOCK
|CASSELL, ALICE AUGUSTA
|CASSELL, DEON & MARTHA BARZEY
|CASSELL, ENICE
|CASSELL, ERIC & ADA FENTON
|CASSELL, ERNEST
|CASSELL, JOSEPH GRANTLEY
|CASSELL, MAJELLA & KENNETH
|CASSELL, MELROSE
|CASSELL, RACHEL
|CASSELL, ROWENA
|CATHERINE IRISH
|CENTRAL FUND C/O PENTICOSTAL CHURCH
|CHAIRMAN-SEAMEN’S WELFARE COMM
|CHALMERS, FRANKLIN
|CHAMBERS, AZEL
|CHAMBERS, ERNEST
|CHAMBERS, ZIZA & RUTH
|CHASE, ARTHUR
|CHAYNE HOGAN
|CLARKE, KATHLEEN
|CLIFTON WARNER
|CODRINGTON, SHANICA & VANDA
|COLLIS, RACHEL H
|COOPER, ELIZA
|CORBETT, MARIA
|CORBETT, MARTHA (WEST)
|CORBETT, PETER & HENRIETTA E CORBETT
|CORBETTE, CHARLES
|CORK HILL WOMEN’S CRICKET CLUB
|COSDELL GALLOWAY
|CULTURAL FUND
|CYNTHIA BARZEY & WILLIAM DOWDYE
|DAISY, JEFFERS
|DALEY, ALFRED & CATHERINE
|DALEY, CATHERINE & WILLIAM
|DALEY, DONALD
|DALEY, ELDON & DONALD
|DALEY, EUGENIE & MICHAEL
|DALEY, GWENDA
|DALEY, JONATHAN
|DALEY, JOSEPH N
|DALEY, MARGARET, JAMES DYER
|DALEY, MARY
|DALEY, RAYMOND
|DALEY, RAYMOND
|DALEY, ROSANNA & DAWN
|DALEY, THOMAS
|DALEY, THOMAS E. & HENRIETTA
|DALEY, VICTOR E
|DALEY, VINCENT & SUSANNAH
|DALEY,DIANA A
|DALY- DYER, YERLAND & KORA DALY
|DANIEL, CYRIL
|DANIEL, ELAINE & SARAH MORSON
|DANIEL, JOHN H.
|DANIEL, MCCRAIG O & JOYCELYN
|DANIEL, THOMAS MATTHEW
|DARRELL HERBERT
|DAVIS, ELIZA & NANCY
|DAVIS, GEORGE & ELIZA
|DAVIS, PETER / DEBORAH LEWIS
|DAVIS, SYLVESTER
|DECASTRO, DAPHNE
|DENORLLA KEYANNA WASHINGTON
|DISHON ALEXANDER
|DORSETT, PETTY & MURIEN
|DORSETTE, GEORGE
|DOWDY, W CLAYTON
|DOWDYE, STANLEY,
|DUBERRY, ALETA & LEONA
|DUBERRY, ANN
|DUBERRY, ARLENE M
|DUBERRY, CARLTON
|DUBERRY, ELIAS
|DUBERRY, JAMES C & ANNIE
|DUBERRY, JOSEPH
|DUBERRY, JOSEPH
|DUBERRY, SARAH (WILLIAMS)
|DUBERRY,IRENE & LORNA M WILLOCK
|DUBLIN, ANN
|DUBLIN, ANTHONY & ERNEST A.
|DYER, ALICE
|DYER, CLAUDE
|DYER, CLIFFORD
|DYER, DEVON R.A. & SYLVIA
|DYER, EDWARD A. O.
|DYER, FRANKLYN
|DYER, GEORGE JOSEPH
|DYER, JOSEPH
|DYER, LILIAN & JOSEPHINE
|DYER, MARGARET
|DYER, MARGARET & MERYL PONDE
|DYER, MARGARET & WILLIAM CORBET
|DYER, MARY
|DYER, MICHAEL H. & MARTHA M.
|DYER, PRINCE
|DYER, RONALD
|DYER, SARAH ANN
|DYER, THOMAS
|DYER, WAYNE & WILLIAM
|DYER, WAYNE MC SWEENEY
|DYER, WILLIAM
|DYETT, ALICIA & LEWIS
|DYETT, ANN
|DYETT, CATHERINE
|DYETT, RICHARD BENJAMIN
|DYETT, RICHARD E
|EDGECOMBE, VIOLET M
|EDITH M IRISH
|EDMONDS, AGATHA & JUNIOR COX
|EDWARDS, BRUNNELL W
|EDWARDS, DANIEL J
|EDWARDS, JOANNA
|EDWARDS, WELLINGTON A
|EDWARDS, WILSTON J
|EDWARDS, WINIFRED
|EID, ANNIE
|ELEANOR CORBETT
|ELIZABETH HIXON & GWEN FENTON
|FAGAN, HNRIETTA & JOSEPH
|FARRELL, CATHERINE
|FARRELL, ELIZABETH
|FARRELL, EVA&EUDENE & A HOWSON
|FARRELL, JOHN
|FARRELL, JOSEPH
|FARRELL, JOSEPH
|FARRELL, JOSEPH & MARGARET E.
|FARRELL, JOSEPHINE
|FARRELL, MARIE
|FARRELL, MARY
|FARRELL, NATHANIEL & R. MULCARE
|FARRELL, ROBERT
|FARRELL, ROXANNA & THOMAS
|FARRELL, THOMAS A & ELIZA
|FARRELL, THOMAS B
|FARRELL, WINIFRED & ALFRED
|FENTON, ALBERTHA & FRANCES
|FENTON, CHARLES
|FENTON, CHARLES C
|FENTON, FRANCENE C
|FENTON, FRANCES
|FENTON, HARRY
|FENTON, JAMEIL D
|FENTON, NORRIS E & SUSAN
|FERGUS, BERESFORD
|FERGUS, GLENDORA
|FERGUS, JAMES
|FERGUS, ROBERT
|FERRANCE, GARY
|FLEMMING, GEORGE
|FOSTER, WENDELL G & STEVE G
|FOSTER,KENDELL K & STEVE G
|FRANCES FENTON & JAELYL RAMSEY
|FRANCIS, ELIZABETH
|FRANCIS, JAMES & DYER, NELLIE
|FRANCIS, NEVILLE
|FRANCIS, WILFRED
|FRENCH, KATE
|FRENCH, RAWLSTON
|FRIENDS
|FRITH, WILLIAM
|GABRIEL DAVIS
|GAGE, SARAH
|GALLOWAY, PRISCILLA & S. WEEKES
|GARDINER, CERES
|GEORGE A. ALLEN
|GEORGE RYAN
|GERALD-RYAN, MARY
|GERALD, ANNESTA
|GERALD, AROL
|GERALD, ELIZABETH & AVONELLE
|GERALD, IRENE
|GERALD, JENNIFER
|GERALD, JOSEPH
|GERALD, LEROY
|GERALD, MARY
|GERALD, MICHAEL / HELENA CODRINGTON
|GERALD, RICHARD
|GODFREY, SUSANNA & ROSE BRAMBLE
|GRAHAM, RUTHLYN & WILLIAM RYAN
|GREAVES, CATHERINE
|GREAVES, GLASFORD
|GREAVES, JOHN
|GREAVES, JOSEPH
|GREEN, RUPERT & JOHN
|GREENAWAY, ALFRED & PETRA
|GREENAWAY, ANN
|GREENAWAY, ANNE
|GREENAWAY, CATHERINE
|GREENAWAY, CHARLES
|GREENAWAY, HENRIETTA
|GREENAWAY, IONA
|GREENAWAY, JAMES W
|GREENAWAY, JANE
|GREENAWAY, LAURETTA & IRISH W
|GREENAWAY, LEROY
|GREENAWAY, LILIAN
|GREENAWAY, LUCRETIA
|GREENAWAY, MARY
|GREENAWAY, MARY L
|GREENAWAY, NOELLA
|GREENAWAY, ROBERT
|GREENAWAY, SAMUEL
|GREENAWAY,JAMES
|GREER, ELIZABETH
|GREER, ERICA
|GREER, HESTER MATILDA
|GREER, JAMES
|GREER, JOSEPH
|GRENETTE JOHNSON
|GRIFFITH, ALEXANDER
|GRIFFITH, JANE
|GRIFFITH, MARVIER
|GRIFFITH, ROBERT
|GUMBS, PHYLLIS
|HAMILTON, JAMES
|HARLINGTON, ASHLEY
|HARNEY, CATHERINE ELIZABETH
|HARNEY, JACOB
|HARPER, CLAUDETTE & G. MASON
|HARPER, GERDA
|HARPER, SHIRLEY & JEWELLE
|HARRIS, CAREN
|HARRIS, CECIL G. & F.O.C.
|HARRIS, CHARLOTTE
|HARRIS, CLARENCE
|HARRIS, DESIREE & SARAH WHITE
|HARRIS, ISAIAH
|HARRIS, JAMES
|HART, BESSIE
|HELP ASSOCSIATION
|HENRY, EVA
|HENRY,LESLIE S
|HEWLETT, L A
|HEWLETT, SANDRA
|HEYLIGO, MARGARET
|HICKSON, JOHN
|HILAIRE, GARFIEL ST
|HILL, SILMA
|HIXON, DAVID
|HIXON, ELLEN
|HIXON, JASMINE & MARY DYER-HIXO
|HIXON, JOSEPH
|HIXON, P. C. & DIANA
|HIXON, SARAH ALBERTHA & HENRY
|HOGAN, MARY C
|HOGAN, NICHOLAS
|HOGAN,ROSE
|HOGAN,WILLIAM
|HOLDER, HORACE / MARY BODKIN-SKERRITT
|HOLLORAN, JOSEPH
|HORNE-JOSEPH, IRENE
|HOT SQUAD MAJORETTES
|HOWE MARY
|HOWE, IRIS
|HOWE, ISAIAH
|HOWE, JOHN
|HOWE, TITUS
|HOWE, VERONICA & BERESFORD
|HOWE, VERONICA & SARAH
|HOWE,NAOMI
|HOWSON, CORTWRIGHT & MIRIAM
|HOWSON, ISAAC/ MARGARET HOWSON
|HOWSON, JAMES
|HOWSON, JOHN & WILLIAM SEMPER
|HUGHES, CLARENCE
|HUMPHREY, WILLIAM MAINGOT
|HUNTER, BRUCE & MILLICENT
|HUNTER, DIONNE
|HUNTER, KHAREL & MILLICENT
|HUNTER, ROSS & MILLICENT
|HUNTER, SEAN ERROL
|HUNTER, YVONNE E & MILLICENT
|HUSSEY, RAWLSTON
|HUTCHINSON, THERESA M
|INCE, CONSTANCE & ANITA
|INCE, IRVIN ISSAC
|INCE, SUZANNE L. E.
|INCE,ANITA AMELIA
|IRISH-LEE, JOYCELYN
|IRISH, ANTHONY
|IRISH, CATHERINE
|IRISH, DORIS
|IRISH, EDWARD & REBECCA
|IRISH, ELIZABETH
|IRISH, ELLEN
|IRISH, JANE
|IRISH, JOYCELYN S. & GEORGE E.
|IRISH, MARY
|IRISH, PETER
|IRISH, RICHARD / MARY WADE
|IRISH, ROSE
|IRISH, WAIILAIM E
|IRISH,ANNE E
|IRISH,GEORGE
|ISLES. JOSEPH
|JACKMAN, NELDA & ADOLPHUS TUITT
|JACKMAN, NELDA & ADOLPHUS TUITT
|JAMES DAVID
|JAMES, CHARLOTTE
|JAMES, MELFORD
|JAMES, RELTON
|JEFFERS, DOYCE C. & D. DALEY
|JEFFERS, SAMUEL
|JEFFERS, SEAN & DONALD DALEY
|JEFFERS, ST.CLAIR
|JEFFERS, SYLVIA ROSEMARY
|JEFFERS, VERNON
|JEFFERS, YVONNE V
|JEROME BRADE
|JOEWEN J. CABEY
|JOHN J GERALD
|JOHNSON, ALICE
|JOHNSON, CATHERINE A & ELIZA
|JOHNSON, ELLEN
|JOHNSON, HARTFORD
|JOHNSON, MILDRED & ELIZA
|JOHNSON, NYOTA & JOYCELYN IRISH-LEE
|JOHNSON, ROSANNA
|JOHNSON, THORA
|JOSEPH F. ALLEN
|JOSEPH, ELLEN
|JOSEPH, JUNE
|JOSEPH, MARY
|JOSEPH, MEGALE
|JOSEPH, THOMAS K
|JOSEPH, VERNA
|JOSEPH, VERONICA
|JULES, JENNIFER & SHEILA
|JULES, SHEILA
|JUSTIN CASSELL
|KATHLEEN DUBERRY
|KEITHLY L. DYETT
|KELLY, IRENE
|KELSICK CECIL A
|KELSICK, ERIC D
|KELSICK, OSCAR R
|KELSICK, PATRICIA
|KEMAR CLARKE
|KINSALE CULTURAL CLUB,
|KIRNON, MARY & JOSEPH TUITT
|KIRNON, THOMAS W
|KIRWAN, GEORGE
|KIRWAN, NATHANIEL & SARAH ANN
|LA’VONNE S RYAN
|LAKE-RICHARDS, GRACE
|LANGFORD, THOMAS
|LANGLAIS,ALICE
|LAUREN IRISH
|LAURENCE, DYNEAR & SONIA
|LAURENCINA E WATTS
|LEAVERN KIRNON/EDITH MORGAN
|LEE, ALICE A
|LEE, ANDREA J. & THELMA
|LEE, AUDREY
|LEE, BOTHIA
|LEE, DALTON A
|LEE, DESRINE
|LEE, DIONNE / WINIFRED BRAITHWAITE
|LEE, DONNA CORETTA
|LEE, ELIZABETH
|LEE, JAMES
|LEE, JAMES & SYLVIA
|LEE, JAMES MARTIN
|LEE, JOHN
|LEE, JOHN
|LEE, JOHN
|LEE, KATHLEEN
|LEE, MARY FRANCES
|LEE, MERLE V.G.
|LEE, PAULINE & RUTH
|LEE, RUTH A. & LOWELL MASON
|LEE, SHAWN P.
|LEE, SHELDON E. & GLORIA
|LEE, THOMAS
|LEE,THOMAS
|LEONARD WEEKES
|LEWIS, GRACE
|LEWIS, J D
|LEWIS, JOHN & CATHERINE
|LEWIS, KARL
|LEWIS, MARGARET
|LEWIS, MARY
|LEWIS, MARY & SELVINA
|LINDA TITLEY
|LINDSAY, CARMALISE
|LINDSAY, GEORGE
|LINDSEY, & SARAH
|LINDSEY, BEATRICE & JANET
|LINDSEY, ISALINE
|LINDSEY, MARILYN & GWENDOLYN
|LINDSEY, NELLIE
|LINDSEY, RICHARD
|LINDSEY, THOMAS PETER
|LITTLE TOWN FESTIVAL
|LOOK-0UT BROWNIE
|LOWTHER, GAIL
|LYNCH, LAURENCINA & ICILDA
|LYNCH, THOMAS & EDWARD WHITE
|M S S CHORAL GROUP
|M/RAT BLAZERS BASKETBALL TEAM
|M/RAT GROWER’S ASSOCIATION
|M/RAT SPORTS ASSOCIATION
|M/RAT TAXI DRIVERS ASSOCIATION
|M/RAT TRADE & LABOUR UNION
|M\RAT ECUMENICAL YOUTH ASSOC.
|MACK, DAVID
|MACK, JOHN
|MAILLARD, GEORGE
|MAILLARD, ROBERT
|MAIZE, MARGARET
|MAIZIE WILLIAMS/CLIFF NASH
|MARGETSON, NOEL
|MARKHAM-WHITE, HARTLAND
|MARSHA D. MEADE/ENYA A. MEADE
|MARTHA L. FARRELL
|MARTIN, BARBARA
|MARTIN, ELIZABETH
|MARTIN, SHIRLEY
|MARY & DAVID A PONTEEN
|MASON, JACK
|MASON, MAURICE
|MASON, RADWAY R
|MASON, STANLEY C
|MATTHEW, FERNELLA I
|MATTHEW, JOSEPH
|MCLEOD, JOANNE
|MCLEOD, TAMAR
|MEADE, C. H.
|MEADE, CATHERINE
|MEADE, CHARLES
|MEADE, CONSTANT A
|MEADE, DOROTHY & LLOYDE MARKHAM
|MEADE, HENRIETTA
|MEADE, JAMES
|MEADE, MARIE- ANN MONICA
|MEADE, NOEL C
|MEADE, PETER
|MEADE, PRESENTATION FUND
|MEADE, RACHEL
|MEADE, REGINALD T M
|MEADE, ROSALIE
|MEADE, THELMA
|MEE, EARL
|MELANIE FENTON
|MENZIES, PHILIP A
|MERANDA GERALD
|MICHAEL,PHILIP
|MIGHT FOR RIGHT DOJO
|MOLYNEAUX, CLARISTINE
|MOLYNEAUX, MAY REBECCA
|MONTSERRAT CHAMBER OF COMMERCE
|MOORE, JOHN E. & ELLIOT BROWNE
|MORGAN, ALBERT
|MORGAN, BETSY
|MORGAN, RUTH
|MORGAN,THOMAS
|MORSON, ALBEERTHA
|MORSON, BEATRICE
|MORSON, BETSY
|MORSON, CHARLES
|MORSON, PHILLIP
|MULCARE, ALICE
|MULCARE, MAUDE
|MULCARE, MAUDE E
|MULCARE, RUEBEN
|MULLEN-BRADE,MARY ROHALIA
|MURRAIN, GABRIEL
|MURRAIN, JAMES
|MURRAIN, LYDIA
|MURRAIN, MARY
|MURRAIN, MARY & JOSEPH
|MURRAIN, MAY & FRANCES RYAN
|MURRAINE, MARY
|MURRAINE, NICHOLAS
|MYLER, JOSEPH
|Name
|NANTON, DAISY
|NANTON, JOYCELYN CHERYL
|NANTON, PAMELA
|NANTON, YVONNE
|NEALE, MARTHA
|NICHOLSON, KAREN A
|NORVILLE, MARGARET
|O’BRIEN, HYACINTH
|O’BRIEN, JOHN
|O’BRIEN, MARY ELIZABETH
|O’BRIEN, NICHOLAS
|O’BRIEN, NOCHOLAS
|O’BRIEN, RICHARD
|O’BRIEN, RUPERT
|O’BRIEN, RUPERT C.
|O’GARRO, ANTHONY
|O’GARRO, CARLTON
|O’GARRO, ELIZABETH
|O’GARRO, ENOCH & E. ROACH
|O’GARRO, JAMES
|O’GARRO, JAMES PETER
|O’GARRO, JANE
|O’GARRO, JOSEPH
|O’GARRO, LAURELSTON & EDITH M.
|O’GARRO, MARGARET
|O’GARRO, MARILLA E.G.
|O’GARRO, R R
|O’GARRO, SIOBHAN & ROSE
|O’GARRO, THEOLYN & SONIA I.
|O’GARRO, THOMAS ABRAHAM
|O’GARRO,SYLVIA
|OBRIEN, CARMEN
|ODIJA GORDON (ODINGO GORDON & SHAURENE FARRELL
|OLIVER, CHARLES
|OSBORNE, CEDRIC R
|OSBORNE, HENRIETTA
|OSBORNE, JOSEPH
|OSBORNE, JOSEPH / MARGARET GRAHAM
|OSBORNE, JOSEPH RICHARD
|PARSON, ELENA
|PARSON, MIRIAM
|PEMBERTON, ISAAC I & S. INCE
|PENTICOSTAL MINISTERS T FUND
|PERKINS, IRENE
|PERKINS, SPENCER BOOKER
|PERKINS, WINSTON ROOSEVELT
|PETER, WINSTON
|PETER’S, CATHERINE
|PETERS, ANN
|PETERS, CYNTHIA
|PETERS, SELWYN & CATHERINE
|PETERS, THOMAS J
|PHILLIPS, VERONICA
|PHIPPS, CATHERINE ALICE
|PIERRE-LOUIS, VANYIA
|PIERRE, SHEROLINE & JACQUELINE
|PIPER, CHARLES
|PIPER, CHARLOTTE
|PIPER, JAMES
|PIPER, MAZIE
|PIPER, SARAH & MARTHA
|PIPER, THOMAS B
|PLYMOUTH PENTECOSTAL SUNDAY
|POINTE COMMUNITY CLUB
|POND, REGINALD & JOSEPHINE
|PONDE, THOMAS
|RAMSAY, ELSWORTH & HENRIETTA
|RASTAFARI SISTERS OF ZION
|RAY, MARGARET
|REGINALD(RUPERT)&GEORGE KIRNON
|REID, SCIPIO
|RICHARDS, OTHNIEL
|RILEY, AGNES & K. SWEENEY
|RILEY, ANNELLA
|RILEY, CATHERINE
|RILEY, ERROL & ANNETTE
|RILEY, GEORGE
|RILEY, IRENE
|RILEY, JANE (NEE FARRELL)
|RILEY, JOHN
|RILEY, MARIA & HEATHER
|ROACH, JAMES
|ROACH, JAMES & CATHERINE
|ROACH, JAVON
|ROACH, KENNETH
|ROACH, MARY
|ROACH, RONALD
|ROACH,CLAUDIA & THELMA LEE
|ROBERTS WILFRED
|ROBERTS, J E
|ROBERTS, MAEBELLE
|ROD BERTRAND & JOEL OSBORNE
|RODNEY, ELIZABETH FRANCES
|RODNEY, GERTRUDE
|RODNEY, IVAN
|RUSSELL, SINCLAIR
|RYAN, ABBEY
|RYAN, ALBERTHA
|RYAN, ANNIE
|RYAN, CATHERINE
|RYAN, CHRISTINA
|RYAN, DANIEL
|RYAN, EVELYN & ABRAHAM RILEY
|RYAN, FRANCES
|RYAN, HENRY THOMAS
|RYAN, JAMES
|RYAN, JAMES / MARGARET GRAHAM
|RYAN, JAMES S.
|RYAN, JOHN
|RYAN, JOHN E
|RYAN, JOSEPH RICHARD
|RYAN, MARY
|RYAN, MILTA
|RYAN, NOELLA & REBECCA SUTTON
|RYAN, PATRICK & RACHAEL
|RYAN, RUEL A
|RYAN, SAMUEL
|RYAN, SARAH
|RYAN, SARAH ANN
|RYAN, THOMAS
|RYAN, THOMAS
|RYAN, THOMAS JOSEPH
|RYAN, WILLIAM & SARAH
|RYAN, WILLIAM L
|RYAN, WILLIAN H. & THOMAS & MARY J. RILEY
|RYNER, CHARLES T
|RYNER, JOHN
|RYNER, OLIVIA
|SAMUEL, ELIZABETH & REBECCA
|SAMUEL, GEORGE & JOSEPH
|SAMUEL, OSWALD E
|SARGEANT, BRIDGET
|SEMPER, JAMES
|SHARON GERALD
|SHOY, DANIEL
|SILCOTT, NANCY
|SKERRITT, ANNA
|SKERRITT, DOREEN & MERYL
|SKERRITT, ELMON
|SKERRITT, GEORGE
|SKERRITT, GLADSTONE
|SKERRITT, JOHN & CATHERINE
|SKERRITT, JOYCELYN
|SKERRITT, MICHAEL
|SKERRITT, THOMAS
|SKERRITT,MARY
|SMITH, EDWARD
|SMITH, HARRIETH
|SOUTHWELL, INEZ
|ST CLAIR FURLONGE
|ST CLAIR LYNCH
|STANTON, CYNTHIA P.
|STEVENS, CONRAD E
|SULLIVAN, SARAH & E. WEEKES
|SWEENEY, AMETHYST, U
|SWEENEY, ARNOLD
|SWEENEY, DAVES & MARGARET
|SWEENEY, PATRICK ANTHONY
|SWEENEY, RICHARD
|SWEENEY, STEPHANO & JOSEPH WEEK
|SWEENEY, THOMAS J. & MARK
|SWEENEY,SAMUEL
|SYDNEY, VICTOR
|SYERS, SELVIN
|TAYLOR, CATHERINE & MARY LEE
|TAYLOR, JOHN T
|TAYLOR, ROBERT
|THE ADVANCE CLUB-SALEM
|THE CUBS ASSOCIATION
|THE ENDEAVOUR CLUB
|THE PROGRESSIVE BAR BELL CLUB
|THE ROTARACT CLUB OF MONTSERRAT (ALAN B. FARARA)
|THOMAS, ANTHONY & JOSEPH
|THOMAS, MARGARET
|THOMAS, MICHAEL & ANTHONY
|THOMAS, MICHAEL & GEORGE
|THOMAS, SYLVESTER & ANTHONY
|THOMPSON, CAREY LLOYD A. (Jr)
|TONGE, MAVIS
|TREVLYN TUITT
|TUITT-LEE, REUEL & S. TUITT
|TUITT, ADOLPHUS
|TUITT, ALICE E
|TUITT, ANNIE
|TUITT, CLAUDIA
|TUITT, DANIEL
|TUITT, EDITH
|TUITT, ERIC STANFORD
|TUITT, ESTELLE
|TUITT, HUGH AMELUS APHODEL
|TUITT, JAMES MARTIN
|TUITT, JOHN S
|TUITT, JOSEPH & ANDREA
|TUITT, LAWRENCE
|TUITT, MARY (NEE PETERS)
|TUITT, SALLY (SARAH)
|TUITT, VISIL
|ULANDER LEITCH
|UTTER, WILLIAM & F. MATTHEWS
|VERNON B FARRELL
|VIOLA WEEKES & JASON SWEENEY
|WADE, ALBERTHA & JOSEPH BARZEY
|WADE, CATHERINE
|WADE, GOERGIANA & FRED DAVIS
|WADE, JOHN E.
|WADE, JOHN R
|WADE, JOHN SAMUEL
|WADE, NOEL E
|WADE, RICHARD SEYMORE
|WALTERS IRENE & VICTOR WARNER
|WAPPING CHRIST AMBASSADORS
|WARNER, PYNELLE & LORRAINE / IRENE WALTERS
|WARNER, SYLVIA
|WARNER,LEON
|WASON, WILLIAM H. & D.A. JOSEPH
|WATSON, APRIL & BONNIE & LLOYD
|WATTS, BETTY
|WATTS, HENRY
|WATTS, JOHN EDWARD
|WATTS, WILLIAM H. & DERICK
|WEEEKES, MRS. M A
|WEEKES, ANNE FRANCES
|WEEKES, ANNIE F.& JOHN W P LOCKER
|WEEKES, CHARLOTTE
|WEEKES, CLEVON
|WEEKES, HANNAH
|WEEKES, JESSIE/P. GALLOWAY
|WEEKES, JOHN S
|WEEKES, JOHN S.
|WEEKES, PRISCILLA & P. GALLOWAY
|WEEKES, VIOLA & SHAUN
|WEEKES,AVA-MARIA ALPHONATE
|WEEKES,LIAND & RICHARD GALLOWAY
|WEEKS, JOSHUA
|WEST, JENNIFER, LOVELL & DELROY
|WHITE, ANNE
|WHITE, BENJAMIN
|WHITE, CAROLYN & GWENNETH
|WHITE, CATHERINE
|WHITE, CLAUDINA
|WHITE, DAVID
|WHITE, GLENDORA & GWENNETH P
|WHITE, HENRIETTA DYER
|WHITE, JAMES SYLVESTER
|WHITE, KATHLEEN VERONICA
|WHITE, MARY
|WHITE, NATHAN
|WHITE, ROBERT & E. FARRELL
|WHITE, ROSE
|WHITE, SAMUEL
|WHITE, SARAH
|WHITE, SARAH & SUSAN WARNER
|WHITE, WILFRED L
|WHITE, WINIFRED
|WHITE,DAVID
|WHITE,GWENNETH
|WHITE,SARAH
|WILKINSON, JAMES & GEORGE
|WILLER, ALICE O & R. MURRAIN
|WILLIAM WASON
|WILLIAMS, CATHERINE
|WILLIAMS, CHARLOTTE
|WILLIAMS, DANIEL
|WILLIAMS, JAMES & CHRISTOPHER
|WILLIAMS, JOSEPH
|WILLIAMS, LENNOX & AMELDA
|WILLIAMS, THOMAS E
|WILLIAMS,ELLEN
|WILLIAMS,JOSEPH
|WILLOCK, LYNETTE
|WILLOCK, MARION
|WILLOCK, MICHAEL
|WILSON, FRANCES
|WILSON, JOHN
|YORKE, GERALDINE A