Government of Montserrat

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List of Government Saving Bank Account Holders Published

Treasury /

The names of individuals who have not yet closed their accounts at the now-defunct Government Savings Bank, previously operated by the Treasury Department, has been published once again.

The Accountant General is urging all remaining depositors of the former Government Savings Bank or their beneficiaries to contact the Treasury Department to claim their unsettled deposits.

To process a claim successfully, individuals must provide satisfactory evidence of
ownership, or the right to claim. Acceptable documents include, but are not limited to:

  • Passport or other relevant identification documents (e.g. marriage or birth certificates)
  • Savings Bank Account book
  • Probate document
  • Power of Attorney
  • Other relevant supporting documents

Individuals with an interest in the outstanding deposits and who wish to make
inquiries should contact the Treasury Department via:
. Telephone: l-664-491-2454/2663
. Email: tsydepatmail@gov.ms
. In-person visit: E. Karney Osborne Building Little Bay, Montserrat.

LIST OF NAMES

ADAMS, JAMES
ADAMSON JULES
AKEEMO LEE
AKEEMO LEE
ALAN B. FARARA
ALEXIA A. ADAMS
ALFORD CORRIETTE
ALISON C.& ANJELLA SKERRITT
ALLEN, AARON & GABRIEL
ALLEN, ABRAHAM
ALLEN, AGNES BRENDA
ALLEN, ALFRED H.
ALLEN, ANN E
ALLEN, AUGUSTUS
ALLEN, BENJAMIN
ALLEN, BENJAMIN
ALLEN, CAROL V
ALLEN, CATHERINE
ALLEN, CHARLOTTE E
ALLEN, DAVID
ALLEN, EDWIN & FRANCES
ALLEN, ELEANOR & ARTHUR
ALLEN, FRANCES
ALLEN, HELEN & JOHN R
ALLEN, HEZEKIAH
ALLEN, HYACINTH
ALLEN, JAMES
ALLEN, JAMES BADCOCK
ALLEN, JASPER
ALLEN, JOHN HENRY & ARABELLA
ALLEN, MALCOLM
ALLEN, MARGARET & M.C. MCLEAN
ALLEN, MICHAEL
ALLEN, NATHANIEL
ALLEN, REGINALD EMMANUEL
ALLEN, RICHARD H.S. & MARY A.H.
ALLEN, RUPERT
ALLEN, RUPERT & JANE
ALLEN, SARAH
ALLEN, THOMAS
ALLEN, THOMAS EDWARD
ALLEN, VERNA
ALLEN, VERONICA
ALLEN, WILLIAM R
ALLEN, YVETTE & WILLIAM MORSON
ALLEN,THOMAS R
ALLERS,ZACHARIUS
ANDRERA JOHN
ANDREW GARDNER
ANELLA P RILEY & DAVE JEFFERS
ANGELA CAMPBELL
ANITA & CONSTANCE INCE,E.FARREL
ANN CAROLINE LINDSEY
ANTHONY, A
ATHILL, CYNTHIA
BAILEY, ALICE & NEVILLE
BAKER, THOMAS
BAPTISTE, NAREKA (MINOR)
BARZEY, JACK JAMES
BARZEY, BERNADETH
BARZEY, CATHERINE
BARZEY, FRANCES
BARZEY, FRED
BARZEY, HENRIETTA A.
BARZEY, JENNIFER, B
BARZEY, LEONA
BARZEY, SAMUEL
BARZEY, WALTER H
BARZEY, WILFRED
BARZEY,NORRIS
BASS, GEORGE
BASS, THOMAS
BERNARD, ANN
BLAKE, FLOYD & FLORETTA & BERNI
BLAKE, SARAH
BLAKE, SYLVESTER
BOATMEN’S FIRE FUND TREASURY
BOATSWAIN, ERNEST
BOATSWAIN, PHILEMON
BODKIN, CHRISTINE
BOSTON, JOHN
BOYS CLUB\M.S.S.
BRADE-MASON,MARGARET & DAPHNE BRADE
BRADE, KENNETH
BRADE, ROOSEVELT S & MARGARET A
BRADSHAW, ABRAHAM
BRADSHAW, JOSEPH B
BRAITHWAITE, ETHEL
BRAMBLE, ANN
BRAMBLE, DAVID DACOSTA
BRAMBLE, DORIS
BRAMBLE, GEORGE
BRAMBLE, HARFORD D.
BRAMBLE, HOWELL R
BRAMBLE, JAMES C
BRAMBLE, JANE
BRAMBLE, JOSEPH REUBEN
BRAMBLE, LEROY
BRAMBLE, MARY ALINA
BRAMBLE, PRISCILLA
BRAMBLE, RICHARD
BRAMBLE, SARAH
BRAMBLE, STEVE AUSTIN
BRAMBLE, WENFORD
BRAMBLE,ADELCIA & DOROTHY ALLEN
BRAND, WILLIAM
BROWN, JOHN HENRY L.
BROWNE, AUSLYN
BROWNE, FLORENCE L
BROWNE, GLORIA
BROWNE, LOUISE & ELDON DALEY
BROWNE, MATILDA
BROWNE, ROBERT
BROWNE,W E
BUFFONGE, ABRAHAM & GRACE
BUFFONGE, WILLIAM H. & M. LEWIS
BURNS, GRACE
BURNS, LERISSA & B. CODRINGTON
C’E DEPT. M\RAT DIST. PAWI
CABEY, CATHERINE & PETER
CABEY, DELCINA & GLENDORA
CABEY, GLENICE A
CABEY, MARANTHA
CABEY, MARANTHA & GLADSTONE
CABEY, MYRESSA J.N (MINOR)
CAMERON, MARGARET
CARPENTER, JANE
CARTY,NELVINA LEE & J.WILLOCK
CASSELL, ALICE AUGUSTA
CASSELL, DEON & MARTHA BARZEY
CASSELL, ENICE
CASSELL, ERIC & ADA FENTON
CASSELL, ERNEST
CASSELL, JOSEPH GRANTLEY
CASSELL, MAJELLA & KENNETH
CASSELL, MELROSE
CASSELL, RACHEL
CASSELL, ROWENA
CATHERINE IRISH
CENTRAL FUND C/O PENTICOSTAL CHURCH
CHAIRMAN-SEAMEN’S WELFARE COMM
CHALMERS, FRANKLIN
CHAMBERS, AZEL
CHAMBERS, ERNEST
CHAMBERS, ZIZA & RUTH
CHASE, ARTHUR
CHAYNE HOGAN
CLARKE, KATHLEEN
CLIFTON WARNER
CODRINGTON, SHANICA & VANDA
COLLIS, RACHEL H
COOPER, ELIZA
CORBETT, MARIA
CORBETT, MARTHA (WEST)
CORBETT, PETER & HENRIETTA E CORBETT
CORBETTE, CHARLES
CORK HILL WOMEN’S CRICKET CLUB
COSDELL GALLOWAY
CULTURAL FUND
CYNTHIA BARZEY & WILLIAM DOWDYE
DAISY, JEFFERS
DALEY, ALFRED & CATHERINE
DALEY, CATHERINE & WILLIAM
DALEY, DONALD
DALEY, ELDON & DONALD
DALEY, EUGENIE & MICHAEL
DALEY, GWENDA
DALEY, JONATHAN
DALEY, JOSEPH N
DALEY, MARGARET, JAMES DYER
DALEY, MARY
DALEY, RAYMOND
DALEY, RAYMOND
DALEY, ROSANNA & DAWN
DALEY, THOMAS
DALEY, THOMAS E. & HENRIETTA
DALEY, VICTOR E
DALEY, VINCENT & SUSANNAH
DALEY,DIANA A
DALY- DYER, YERLAND & KORA DALY
DANIEL, CYRIL
DANIEL, ELAINE & SARAH MORSON
DANIEL, JOHN H.
DANIEL, MCCRAIG O & JOYCELYN
DANIEL, THOMAS MATTHEW
DARRELL HERBERT
DAVIS, ELIZA & NANCY
DAVIS, GEORGE & ELIZA
DAVIS, PETER / DEBORAH LEWIS
DAVIS, SYLVESTER
DECASTRO, DAPHNE
DENORLLA KEYANNA WASHINGTON
DISHON ALEXANDER
DORSETT, PETTY & MURIEN
DORSETTE, GEORGE
DOWDY, W CLAYTON
DOWDYE, STANLEY,
DUBERRY, ALETA & LEONA
DUBERRY, ANN
DUBERRY, ARLENE M
DUBERRY, CARLTON
DUBERRY, ELIAS
DUBERRY, JAMES C & ANNIE
DUBERRY, JOSEPH
DUBERRY, JOSEPH
DUBERRY, SARAH (WILLIAMS)
DUBERRY,IRENE & LORNA M WILLOCK
DUBLIN, ANN
DUBLIN, ANTHONY & ERNEST A.
DYER, ALICE
DYER, CLAUDE
DYER, CLIFFORD
DYER, DEVON R.A. & SYLVIA
DYER, EDWARD A. O.
DYER, FRANKLYN
DYER, GEORGE JOSEPH
DYER, JOSEPH
DYER, LILIAN & JOSEPHINE
DYER, MARGARET
DYER, MARGARET & MERYL PONDE
DYER, MARGARET & WILLIAM CORBET
DYER, MARY
DYER, MICHAEL H. & MARTHA M.
DYER, PRINCE
DYER, RONALD
DYER, SARAH ANN
DYER, THOMAS
DYER, WAYNE & WILLIAM
DYER, WAYNE MC SWEENEY
DYER, WILLIAM
DYETT, ALICIA & LEWIS
DYETT, ANN
DYETT, CATHERINE
DYETT, RICHARD BENJAMIN
DYETT, RICHARD E
EDGECOMBE, VIOLET M
EDITH M IRISH
EDMONDS, AGATHA & JUNIOR COX
EDWARDS, BRUNNELL W
EDWARDS, DANIEL J
EDWARDS, JOANNA
EDWARDS, WELLINGTON A
EDWARDS, WILSTON J
EDWARDS, WINIFRED
EID, ANNIE
ELEANOR CORBETT
ELIZABETH HIXON & GWEN FENTON
FAGAN, HNRIETTA & JOSEPH
FARRELL, CATHERINE
FARRELL, ELIZABETH
FARRELL, EVA&EUDENE & A HOWSON
FARRELL, JOHN
FARRELL, JOSEPH
FARRELL, JOSEPH
FARRELL, JOSEPH & MARGARET E.
FARRELL, JOSEPHINE
FARRELL, MARIE
FARRELL, MARY
FARRELL, NATHANIEL & R. MULCARE
FARRELL, ROBERT
FARRELL, ROXANNA & THOMAS
FARRELL, THOMAS A & ELIZA
FARRELL, THOMAS B
FARRELL, WINIFRED & ALFRED
FENTON, ALBERTHA & FRANCES
FENTON, CHARLES
FENTON, CHARLES C
FENTON, FRANCENE C
FENTON, FRANCES
FENTON, HARRY
FENTON, JAMEIL D
FENTON, NORRIS E & SUSAN
FERGUS, BERESFORD
FERGUS, GLENDORA
FERGUS, JAMES
FERGUS, ROBERT
FERRANCE, GARY
FLEMMING, GEORGE
FOSTER, WENDELL G & STEVE G
FOSTER,KENDELL K & STEVE G
FRANCES FENTON & JAELYL RAMSEY
FRANCIS, ELIZABETH
FRANCIS, JAMES & DYER, NELLIE
FRANCIS, NEVILLE
FRANCIS, WILFRED
FRENCH, KATE
FRENCH, RAWLSTON
FRIENDS
FRITH, WILLIAM
GABRIEL DAVIS
GAGE, SARAH
GALLOWAY, PRISCILLA & S. WEEKES
GARDINER, CERES
GEORGE A. ALLEN
GEORGE RYAN
GERALD-RYAN, MARY
GERALD, ANNESTA
GERALD, AROL
GERALD, ELIZABETH & AVONELLE
GERALD, IRENE
GERALD, JENNIFER
GERALD, JOSEPH
GERALD, LEROY
GERALD, MARY
GERALD, MICHAEL / HELENA CODRINGTON
GERALD, RICHARD
GODFREY, SUSANNA & ROSE BRAMBLE
GRAHAM, RUTHLYN & WILLIAM RYAN
GREAVES, CATHERINE
GREAVES, GLASFORD
GREAVES, JOHN
GREAVES, JOSEPH
GREEN, RUPERT & JOHN
GREENAWAY, ALFRED & PETRA
GREENAWAY, ANN
GREENAWAY, ANNE
GREENAWAY, CATHERINE
GREENAWAY, CHARLES
GREENAWAY, HENRIETTA
GREENAWAY, IONA
GREENAWAY, JAMES W
GREENAWAY, JANE
GREENAWAY, LAURETTA & IRISH W
GREENAWAY, LEROY
GREENAWAY, LILIAN
GREENAWAY, LUCRETIA
GREENAWAY, MARY
GREENAWAY, MARY L
GREENAWAY, NOELLA
GREENAWAY, ROBERT
GREENAWAY, SAMUEL
GREENAWAY,JAMES
GREER, ELIZABETH
GREER, ERICA
GREER, HESTER MATILDA
GREER, JAMES
GREER, JOSEPH
GRENETTE JOHNSON
GRIFFITH, ALEXANDER
GRIFFITH, JANE
GRIFFITH, MARVIER
GRIFFITH, ROBERT
GUMBS, PHYLLIS
HAMILTON, JAMES
HARLINGTON, ASHLEY
HARNEY, CATHERINE ELIZABETH
HARNEY, JACOB
HARPER, CLAUDETTE & G. MASON
HARPER, GERDA
HARPER, SHIRLEY & JEWELLE
HARRIS, CAREN
HARRIS, CECIL G. & F.O.C.
HARRIS, CHARLOTTE
HARRIS, CLARENCE
HARRIS, DESIREE & SARAH WHITE
HARRIS, ISAIAH
HARRIS, JAMES
HART, BESSIE
HELP ASSOCSIATION
HENRY, EVA
HENRY,LESLIE S
HEWLETT, L A
HEWLETT, SANDRA
HEYLIGO, MARGARET
HICKSON, JOHN
HILAIRE, GARFIEL ST
HILL, SILMA
HIXON, DAVID
HIXON, ELLEN
HIXON, JASMINE & MARY DYER-HIXO
HIXON, JOSEPH
HIXON, P. C. & DIANA
HIXON, SARAH ALBERTHA & HENRY
HOGAN, MARY C
HOGAN, NICHOLAS
HOGAN,ROSE
HOGAN,WILLIAM
HOLDER, HORACE / MARY BODKIN-SKERRITT
HOLLORAN, JOSEPH
HORNE-JOSEPH, IRENE
HOT SQUAD MAJORETTES
HOWE MARY
HOWE, IRIS
HOWE, ISAIAH
HOWE, JOHN
HOWE, TITUS
HOWE, VERONICA & BERESFORD
HOWE, VERONICA & SARAH
HOWE,NAOMI
HOWSON, CORTWRIGHT & MIRIAM
HOWSON, ISAAC/ MARGARET HOWSON
HOWSON, JAMES
HOWSON, JOHN & WILLIAM SEMPER
HUGHES, CLARENCE
HUMPHREY, WILLIAM MAINGOT
HUNTER, BRUCE & MILLICENT
HUNTER, DIONNE
HUNTER, KHAREL & MILLICENT
HUNTER, ROSS & MILLICENT
HUNTER, SEAN ERROL
HUNTER, YVONNE E & MILLICENT
HUSSEY, RAWLSTON
HUTCHINSON, THERESA M
INCE, CONSTANCE & ANITA
INCE, IRVIN ISSAC
INCE, SUZANNE L. E.
INCE,ANITA AMELIA
IRISH-LEE, JOYCELYN
IRISH, ANTHONY
IRISH, CATHERINE
IRISH, DORIS
IRISH, EDWARD & REBECCA
IRISH, ELIZABETH
IRISH, ELLEN
IRISH, JANE
IRISH, JOYCELYN S. & GEORGE E.
IRISH, MARY
IRISH, PETER
IRISH, RICHARD / MARY WADE
IRISH, ROSE
IRISH, WAIILAIM E
IRISH,ANNE E
IRISH,GEORGE
ISLES. JOSEPH
JACKMAN, NELDA & ADOLPHUS TUITT
JACKMAN, NELDA & ADOLPHUS TUITT
JAMES DAVID
JAMES, CHARLOTTE
JAMES, MELFORD
JAMES, RELTON
JEFFERS, DOYCE C. & D. DALEY
JEFFERS, SAMUEL
JEFFERS, SEAN & DONALD DALEY
JEFFERS, ST.CLAIR
JEFFERS, SYLVIA ROSEMARY
JEFFERS, VERNON
JEFFERS, YVONNE V
JEROME BRADE
JOEWEN J. CABEY
JOHN J GERALD
JOHNSON, ALICE
JOHNSON, CATHERINE A & ELIZA
JOHNSON, ELLEN
JOHNSON, HARTFORD
JOHNSON, MILDRED & ELIZA
JOHNSON, NYOTA & JOYCELYN IRISH-LEE
JOHNSON, ROSANNA
JOHNSON, THORA
JOSEPH F. ALLEN
JOSEPH, ELLEN
JOSEPH, JUNE
JOSEPH, MARY
JOSEPH, MEGALE
JOSEPH, THOMAS K
JOSEPH, VERNA
JOSEPH, VERONICA
JULES, JENNIFER & SHEILA
JULES, SHEILA
JUSTIN CASSELL
KATHLEEN DUBERRY
KEITHLY L. DYETT
KELLY, IRENE
KELSICK CECIL A
KELSICK, ERIC D
KELSICK, OSCAR R
KELSICK, PATRICIA
KEMAR CLARKE
KINSALE CULTURAL CLUB,
KIRNON, MARY & JOSEPH TUITT
KIRNON, THOMAS W
KIRWAN, GEORGE
KIRWAN, NATHANIEL & SARAH ANN
LA’VONNE S RYAN
LAKE-RICHARDS, GRACE
LANGFORD, THOMAS
LANGLAIS,ALICE
LAUREN IRISH
LAURENCE, DYNEAR & SONIA
LAURENCINA E WATTS
LEAVERN KIRNON/EDITH MORGAN
LEE, ALICE A
LEE, ANDREA J. & THELMA
LEE, AUDREY
LEE, BOTHIA
LEE, DALTON A
LEE, DESRINE
LEE, DIONNE / WINIFRED BRAITHWAITE
LEE, DONNA CORETTA
LEE, ELIZABETH
LEE, JAMES
LEE, JAMES & SYLVIA
LEE, JAMES MARTIN
LEE, JOHN
LEE, JOHN
LEE, JOHN
LEE, KATHLEEN
LEE, MARY FRANCES
LEE, MERLE V.G.
LEE, PAULINE & RUTH
LEE, RUTH A. & LOWELL MASON
LEE, SHAWN P.
LEE, SHELDON E. & GLORIA
LEE, THOMAS
LEE,THOMAS
LEONARD WEEKES
LEWIS, GRACE
LEWIS, J D
LEWIS, JOHN & CATHERINE
LEWIS, KARL
LEWIS, MARGARET
LEWIS, MARY
LEWIS, MARY & SELVINA
LINDA TITLEY
LINDSAY, CARMALISE
LINDSAY, GEORGE
LINDSEY, & SARAH
LINDSEY, BEATRICE & JANET
LINDSEY, ISALINE
LINDSEY, MARILYN & GWENDOLYN
LINDSEY, NELLIE
LINDSEY, RICHARD
LINDSEY, THOMAS PETER
LITTLE TOWN FESTIVAL
LOOK-0UT BROWNIE
LOWTHER, GAIL
LYNCH, LAURENCINA & ICILDA
LYNCH, THOMAS & EDWARD WHITE
M S S CHORAL GROUP
M/RAT BLAZERS BASKETBALL TEAM
M/RAT GROWER’S ASSOCIATION
M/RAT SPORTS ASSOCIATION
M/RAT TAXI DRIVERS ASSOCIATION
M/RAT TRADE & LABOUR UNION
M\RAT ECUMENICAL YOUTH ASSOC.
MACK, DAVID
MACK, JOHN
MAILLARD, GEORGE
MAILLARD, ROBERT
MAIZE, MARGARET
MAIZIE WILLIAMS/CLIFF NASH
MARGETSON, NOEL
MARKHAM-WHITE, HARTLAND
MARSHA D. MEADE/ENYA A. MEADE
MARTHA L. FARRELL
MARTIN, BARBARA
MARTIN, ELIZABETH
MARTIN, SHIRLEY
MARY & DAVID A PONTEEN
MASON, JACK
MASON, MAURICE
MASON, RADWAY R
MASON, STANLEY C
MATTHEW, FERNELLA I
MATTHEW, JOSEPH
MCLEOD, JOANNE
MCLEOD, TAMAR
MEADE, C. H.
MEADE, CATHERINE
MEADE, CHARLES
MEADE, CONSTANT A
MEADE, DOROTHY & LLOYDE MARKHAM
MEADE, HENRIETTA
MEADE, JAMES
MEADE, MARIE- ANN MONICA
MEADE, NOEL C
MEADE, PETER
MEADE, PRESENTATION FUND
MEADE, RACHEL
MEADE, REGINALD T M
MEADE, ROSALIE
MEADE, THELMA
MEE, EARL
MELANIE FENTON
MENZIES, PHILIP A
MERANDA GERALD
MICHAEL,PHILIP
MIGHT FOR RIGHT DOJO
MOLYNEAUX, CLARISTINE
MOLYNEAUX, MAY REBECCA
MONTSERRAT CHAMBER OF COMMERCE
MOORE, JOHN E. & ELLIOT BROWNE
MORGAN, ALBERT
MORGAN, BETSY
MORGAN, RUTH
MORGAN,THOMAS
MORSON, ALBEERTHA
MORSON, BEATRICE
MORSON, BETSY
MORSON, CHARLES
MORSON, PHILLIP
MULCARE, ALICE
MULCARE, MAUDE
MULCARE, MAUDE E
MULCARE, RUEBEN
MULLEN-BRADE,MARY ROHALIA
MURRAIN, GABRIEL
MURRAIN, JAMES
MURRAIN, LYDIA
MURRAIN, MARY
MURRAIN, MARY & JOSEPH
MURRAIN, MAY & FRANCES RYAN
MURRAINE, MARY
MURRAINE, NICHOLAS
MYLER, JOSEPH
Name
NANTON, DAISY
NANTON, JOYCELYN CHERYL
NANTON, PAMELA
NANTON, YVONNE
NEALE, MARTHA
NICHOLSON, KAREN A
NORVILLE, MARGARET
O’BRIEN, HYACINTH
O’BRIEN, JOHN
O’BRIEN, MARY ELIZABETH
O’BRIEN, NICHOLAS
O’BRIEN, NOCHOLAS
O’BRIEN, RICHARD
O’BRIEN, RUPERT
O’BRIEN, RUPERT C.
O’GARRO, ANTHONY
O’GARRO, CARLTON
O’GARRO, ELIZABETH
O’GARRO, ENOCH & E. ROACH
O’GARRO, JAMES
O’GARRO, JAMES PETER
O’GARRO, JANE
O’GARRO, JOSEPH
O’GARRO, LAURELSTON & EDITH M.
O’GARRO, MARGARET
O’GARRO, MARILLA E.G.
O’GARRO, R R
O’GARRO, SIOBHAN & ROSE
O’GARRO, THEOLYN & SONIA I.
O’GARRO, THOMAS ABRAHAM
O’GARRO,SYLVIA
OBRIEN, CARMEN
ODIJA GORDON (ODINGO GORDON & SHAURENE FARRELL
OLIVER, CHARLES
OSBORNE, CEDRIC R
OSBORNE, HENRIETTA
OSBORNE, JOSEPH
OSBORNE, JOSEPH / MARGARET GRAHAM
OSBORNE, JOSEPH RICHARD
PARSON, ELENA
PARSON, MIRIAM
PEMBERTON, ISAAC I & S. INCE
PENTICOSTAL MINISTERS T FUND
PERKINS, IRENE
PERKINS, SPENCER BOOKER
PERKINS, WINSTON ROOSEVELT
PETER, WINSTON
PETER’S, CATHERINE
PETERS, ANN
PETERS, CYNTHIA
PETERS, SELWYN & CATHERINE
PETERS, THOMAS J
PHILLIPS, VERONICA
PHIPPS, CATHERINE ALICE
PIERRE-LOUIS, VANYIA
PIERRE, SHEROLINE & JACQUELINE
PIPER, CHARLES
PIPER, CHARLOTTE
PIPER, JAMES
PIPER, MAZIE
PIPER, SARAH & MARTHA
PIPER, THOMAS B
PLYMOUTH PENTECOSTAL SUNDAY
POINTE COMMUNITY CLUB
POND, REGINALD & JOSEPHINE
PONDE, THOMAS
RAMSAY, ELSWORTH & HENRIETTA
RASTAFARI SISTERS OF ZION
RAY, MARGARET
REGINALD(RUPERT)&GEORGE KIRNON
REID, SCIPIO
RICHARDS, OTHNIEL
RILEY, AGNES & K. SWEENEY
RILEY, ANNELLA
RILEY, CATHERINE
RILEY, ERROL & ANNETTE
RILEY, GEORGE
RILEY, IRENE
RILEY, JANE (NEE FARRELL)
RILEY, JOHN
RILEY, MARIA & HEATHER
ROACH, JAMES
ROACH, JAMES & CATHERINE
ROACH, JAVON
ROACH, KENNETH
ROACH, MARY
ROACH, RONALD
ROACH,CLAUDIA & THELMA LEE
ROBERTS WILFRED
ROBERTS, J E
ROBERTS, MAEBELLE
ROD BERTRAND & JOEL OSBORNE
RODNEY, ELIZABETH FRANCES
RODNEY, GERTRUDE
RODNEY, IVAN
RUSSELL, SINCLAIR
RYAN, ABBEY
RYAN, ALBERTHA
RYAN, ANNIE
RYAN, CATHERINE
RYAN, CHRISTINA
RYAN, DANIEL
RYAN, EVELYN & ABRAHAM RILEY
RYAN, FRANCES
RYAN, HENRY THOMAS
RYAN, JAMES
RYAN, JAMES / MARGARET GRAHAM
RYAN, JAMES S.
RYAN, JOHN
RYAN, JOHN E
RYAN, JOSEPH RICHARD
RYAN, MARY
RYAN, MILTA
RYAN, NOELLA & REBECCA SUTTON
RYAN, PATRICK & RACHAEL
RYAN, RUEL A
RYAN, SAMUEL
RYAN, SARAH
RYAN, SARAH ANN
RYAN, THOMAS
RYAN, THOMAS
RYAN, THOMAS JOSEPH
RYAN, WILLIAM & SARAH
RYAN, WILLIAM L
RYAN, WILLIAN H. & THOMAS & MARY J. RILEY
RYNER, CHARLES T
RYNER, JOHN
RYNER, OLIVIA
SAMUEL, ELIZABETH & REBECCA
SAMUEL, GEORGE & JOSEPH
SAMUEL, OSWALD E
SARGEANT, BRIDGET
SEMPER, JAMES
SHARON GERALD
SHOY, DANIEL
SILCOTT, NANCY
SKERRITT, ANNA
SKERRITT, DOREEN & MERYL
SKERRITT, ELMON
SKERRITT, GEORGE
SKERRITT, GLADSTONE
SKERRITT, JOHN & CATHERINE
SKERRITT, JOYCELYN
SKERRITT, MICHAEL
SKERRITT, THOMAS
SKERRITT,MARY
SMITH, EDWARD
SMITH, HARRIETH
SOUTHWELL, INEZ
ST CLAIR FURLONGE
ST CLAIR LYNCH
STANTON, CYNTHIA P.
STEVENS, CONRAD E
SULLIVAN, SARAH & E. WEEKES
SWEENEY, AMETHYST, U
SWEENEY, ARNOLD
SWEENEY, DAVES & MARGARET
SWEENEY, PATRICK ANTHONY
SWEENEY, RICHARD
SWEENEY, STEPHANO & JOSEPH WEEK
SWEENEY, THOMAS J. & MARK
SWEENEY,SAMUEL
SYDNEY, VICTOR
SYERS, SELVIN
TAYLOR, CATHERINE & MARY LEE
TAYLOR, JOHN T
TAYLOR, ROBERT
THE ADVANCE CLUB-SALEM
THE CUBS ASSOCIATION
THE ENDEAVOUR CLUB
THE PROGRESSIVE BAR BELL CLUB
THE ROTARACT CLUB OF MONTSERRAT (ALAN B. FARARA)
THOMAS, ANTHONY & JOSEPH
THOMAS, MARGARET
THOMAS, MICHAEL & ANTHONY
THOMAS, MICHAEL & GEORGE
THOMAS, SYLVESTER & ANTHONY
THOMPSON, CAREY LLOYD A. (Jr)
TONGE, MAVIS
TREVLYN TUITT
TUITT-LEE, REUEL & S. TUITT
TUITT, ADOLPHUS
TUITT, ALICE E
TUITT, ANNIE
TUITT, CLAUDIA
TUITT, DANIEL
TUITT, EDITH
TUITT, ERIC STANFORD
TUITT, ESTELLE
TUITT, HUGH AMELUS APHODEL
TUITT, JAMES MARTIN
TUITT, JOHN S
TUITT, JOSEPH & ANDREA
TUITT, LAWRENCE
TUITT, MARY (NEE PETERS)
TUITT, SALLY (SARAH)
TUITT, VISIL
ULANDER LEITCH
UTTER, WILLIAM & F. MATTHEWS
VERNON B FARRELL
VIOLA WEEKES & JASON SWEENEY
WADE, ALBERTHA & JOSEPH BARZEY
WADE, CATHERINE
WADE, GOERGIANA & FRED DAVIS
WADE, JOHN E.
WADE, JOHN R
WADE, JOHN SAMUEL
WADE, NOEL E
WADE, RICHARD SEYMORE
WALTERS IRENE & VICTOR WARNER
WAPPING CHRIST AMBASSADORS
WARNER, PYNELLE & LORRAINE / IRENE WALTERS
WARNER, SYLVIA
WARNER,LEON
WASON, WILLIAM H. & D.A. JOSEPH
WATSON, APRIL & BONNIE & LLOYD
WATTS, BETTY
WATTS, HENRY
WATTS, JOHN EDWARD
WATTS, WILLIAM H. & DERICK
WEEEKES, MRS. M A
WEEKES, ANNE FRANCES
WEEKES, ANNIE F.& JOHN W P LOCKER
WEEKES, CHARLOTTE
WEEKES, CLEVON
WEEKES, HANNAH
WEEKES, JESSIE/P. GALLOWAY
WEEKES, JOHN S
WEEKES, JOHN S.
WEEKES, PRISCILLA & P. GALLOWAY
WEEKES, VIOLA & SHAUN
WEEKES,AVA-MARIA ALPHONATE
WEEKES,LIAND & RICHARD GALLOWAY
WEEKS, JOSHUA
WEST, JENNIFER, LOVELL & DELROY
WHITE, ANNE
WHITE, BENJAMIN
WHITE, CAROLYN & GWENNETH
WHITE, CATHERINE
WHITE, CLAUDINA
WHITE, DAVID
WHITE, GLENDORA & GWENNETH P
WHITE, HENRIETTA DYER
WHITE, JAMES SYLVESTER
WHITE, KATHLEEN VERONICA
WHITE, MARY
WHITE, NATHAN
WHITE, ROBERT & E. FARRELL
WHITE, ROSE
WHITE, SAMUEL
WHITE, SARAH
WHITE, SARAH & SUSAN WARNER
WHITE, WILFRED L
WHITE, WINIFRED
WHITE,DAVID
WHITE,GWENNETH
WHITE,SARAH
WILKINSON, JAMES & GEORGE
WILLER, ALICE O & R. MURRAIN
WILLIAM WASON
WILLIAMS, CATHERINE
WILLIAMS, CHARLOTTE
WILLIAMS, DANIEL
WILLIAMS, JAMES & CHRISTOPHER
WILLIAMS, JOSEPH
WILLIAMS, LENNOX & AMELDA
WILLIAMS, THOMAS E
WILLIAMS,ELLEN
WILLIAMS,JOSEPH
WILLOCK, LYNETTE
WILLOCK, MARION
WILLOCK, MICHAEL
WILSON, FRANCES
WILSON, JOHN
YORKE, GERALDINE A

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